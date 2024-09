Caso Madeleine McCann: principal suspeito admitiu ter sequestrado uma menina em Portugal

Num julgamento na Alemanha, um ex-colega de cela de Christian Brueckner revelou detalhes chocantes sobre a possível implicação do condenado no desaparecimento de Madeleine McCann, conforme relatado pelo Daily Mail. Brueckner, de 47 anos, é um conhecido pedófilo que foi ligado a vários crimes sexuais em Portugal e Alemanha.

A confissão de Brueckner

Laurentiu Codin, um ex-colega de cela de Brueckner, testemunhou no tribunal de Braunschweig que Brueckner confessou ter sequestrado uma menina em Portugal durante um arrombamento. Segundo Codin, Brueckner disse a ele que encontrou uma menina em um apartamento com uma janela aberta em uma área turística de Portugal, onde "não encontrou dinheiro, mas sim uma menina, que pegou e levou em seu carro". Brueckner também perguntou a Codin se o DNA de uma criança poderia ser recuperado de ossos enterrados, o que sugere uma possível intenção de ocultar evidências.

Assim foi definido pela polícia o lugar onde procurar o corpo de Madeleine McCann

Antecedentes e outros crimes de Brueckner

Brueckner foi condenado por vários crimes sexuais no passado. Atualmente, está cumprindo uma sentença de sete anos por ter estuprado uma americana de 72 anos no Algarve em 2005. Além disso, está sendo julgado por uma série de crimes sexuais cometidos no Algarve entre 2000 e 2017, incluindo o estupro de uma representante turística irlandesa e de uma adolescente, bem como exposição indecente a menores.

A investigação e o caso McCann

O desaparecimento de Madeleine McCann em maio de 2007 é um dos casos mais famosos de desaparecimento infantil na história recente. Madeleine, de três anos, desapareceu de seu apartamento de férias em Praia da Luz, Portugal, enquanto seus pais, Gerry e Kate McCann, jantavam em um restaurante próximo. A polícia alemã identificou Brueckner como o principal suspeito em junho de 2020, embora nunca tenha sido formalmente acusado neste caso.

As autoridades alemãs acreditam na possibilidade de erros sobre o desfecho no caso Maddie

Reações e consequências

A defesa de Brueckner refutou as alegações de Codin, qualificando-as como "completamente novas e contraditórias". No entanto, o testemunho de Codin gerou um novo impulso na investigação do caso Madeleine McCann. A família McCann tem buscado justiça por mais de uma década, e qualquer nova evidência é crucial para resolver este mistério.

O futuro do julgamento

O julgamento de Brueckner pelos crimes sexuais no Algarve está programado para terminar em dezembro. Se não for considerado culpado, ele poderá ser libertado da prisão no início do próximo ano. A comunidade ainda está chocada com a gravidade dos acontecimentos e a possível implicação de Brueckner no desaparecimento de Madeleine McCann.