Poluição: São Paulo registra qualidade do ar ruim em toda região metropolitana, diz Cetesb

A qualidade do ar foi considerada “ruim” em toda a região metropolitana de São Paulo na tarde desta terça-feira, de acordo com dados da Cetesb.

A onda de calor e baixa umidade do ar que assola todo o estado dificultam a dispersão dos poluentes na atmosfera, tornando a poluição perigosa para pessoas com doenças respiratórias, como asma, idosos crianças e população em geral.

De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, durante esta tarde a umidade relativa do ar atingiu valores próximos a 25% na cidade de São Paulo.

Em função das altas temperaturas, a Defesa Civil emitiu um alerta para altas temperaturas, que nesta tarde superaram os 34º C e outro alerta para a baixa umidade do ar, recomendando que as pessoas se protejam do sol, mantenham suas casas umidificadas com toalhas e vaporizadores e bebam bastante água durante o dia.

CALOR CONTINUA

A má notícia é que o calor intenso vai continuar nos próximos dias, pelo menos até a noite de sexta-feira, quando uma frente fria deve chegar ao estado trazendo chuva e temperaturas mais amenas.

Nesta quarta-feira, o tempo segue seco e com temperaturas de até 35º C na Grande São Paulo, com umidade relativa do ar atingindo novamente níveis críticos, abaixo dos 30%. Na quinta-feira os termômetros também devem oscilar próximos da casa dos 35º C e a umidade deve ser ainda mais baixa, perto dos 20%.