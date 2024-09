Licenciamento 2024: carros placa 5 e 6 de São Paulo devem quitar imposto até segunda-feira

Os donos de carro do estado de São Paulo com placa final 5 e 6 têm até a próxima segunda-feira (dia 30) para fazer o pagamento do licenciamento anual obrigatório, que neste ano tem uma taxa fixa para todos os carros de R$ 160,22. Na terça-feira da semana que vem, começa o prazo para automóveis com placas 7 e 8.

O pagamento pode ser feito em qualquer banco da rede conveniada (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander) apenas informando o número do Renavam do carro. O pagamento pode ser feito nos caixas de autoatendimento, por aplicativo ou via Internet Banking.

É importante ressaltar que se o veículo tiver alguma pendência, como multas ou IPVA atrasado, os bancos não estão autorizados a receberem o pagamento do licenciamento 2024. Será necessário antes resolver todas as pendências.

e-CRLV

Após efetuar o pagamento, o condutor deverá baixar o documento digital atualizado pelo portal Detran-SP (detran.sp.gov.br), Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br), Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br), Digital e Carteira Digital de Trânsito e salvo no celular ou impresso em sulfite A4 para apresentar, caso seja necessário.

MULTAS

Conduzir um carro não licenciado é considerado uma infração gravíssima e o dono do carro será punido com multa de de R$ 293,47, sete pontos na CNH e remoção do veículo ao pátio do Detran-SP, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O proprietário deverá pagar todas as pendências, multas, guincho e diárias do pátio para liberar o carro.

Veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque

Final 1 e 2, mês de julho

Final 3 e 4, mês de agosto

Final 5 e 6, mês de setembro

Final 7 e 8, mês de outubro

Final 9, mês de novembro

Final 0, mês de dezembro

Veículos registrados como caminhão e trator

Final 1 e 2, mês de setembro

Final 3, 4 e 5, mês de outubro

Final 6, 7 e 8, mês de novembro

Final 9 e 0, mês de dezembro