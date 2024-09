Joe Biden enfrenta nova confusão e é acusado de ser ajudado pela esposa para governar

Embora seja o presidente do país mais importante do mundo ocidental, Joe Biden ficou em segundo plano depois de decidir não buscar a reeleição e apoiar Kamala Harris como candidata do Partido Democrata. No entanto, sua saúde ainda é motivo de preocupação e críticas por parte de seus oponentes políticos após aparentemente passar por um novo episódio de confusão.

O evento ocorreu durante o fim de semana em sua cidade de Wilmington, no estado de Delaware, onde convocou os líderes dos governos do Japão, Austrália e Índia para o Diálogo de Segurança Quadrilateral, mais conhecido como Quad, com o principal objetivo de enfrentar a China na região da Ásia-Pacífico.

Como ocorreu esse novo incidente com Joe Biden?

Depois de terminar seu discurso de boas-vindas, o presidente disse: "Quem eu tenho que apresentar a seguir?" Depois de alguns segundos sem resposta ou qualquer informação, Biden elevou a voz e disse: "Quem é o próximo?", criando desconforto entre os presentes.

Foi nesse momento que, aparentemente com um sinal de alguém, o Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, levantou-se para cumprimentar Joe Biden enquanto a voz oficial do evento introduzia o líder indiano.

Pelo menos o Presidente dos Estados Unidos tirou um tempo para fazer uma piada e disse depois de cumprimentar Modi que "a propósito, ele é de um país pequeno como o nosso. Uma população pequena como a nossa", já que a Índia tem uma população aproximada de 1,4 bilhão de pessoas.

Acusam Jill Biden de assumir funções executivas no governo

Este novo episódio de Joe Biden acontece depois que, na sexta-feira, na primeira reunião do gabinete em 11 meses, sua esposa Jill Biden sentou-se à cabeceira da mesa, gerando muitas críticas.

O jornal de direita New York Post, um crítico ferrenho da administração Biden, escreveu que o evento foi "como se ela estivesse no comando. Ela deu um breve discurso sobre um de seus tópicos favoritos enquanto Joe olhava para o espaço e os membros do gabinete tinham que aplaudir educadamente."

A colunista Miranda Devine do Post escreveu: "Quem está dirigindo o país?"

“Primeiras-damas têm comparecido a essas reuniões no passado por razões específicas”, explicou Joe Biden na reunião.