Saiba quem é ‘Norteño’, chefão do PCC no Paraguai que foi preso no Paraná com documentos falsos

Nelson Gustavo Amarilla, o 'Norteño', apontado como líder do PCC no Paraguai, foi preso no Paraná durante abordagem policial; ele tentou fugir, mas acabou detido

Nelson Gustavo Amarilla, o “Norteño”, apontado como líder do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Paraguai, foi preso pelo Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (BPFron) em Cascavel, no Paraná. Segundo a corporação, o homem tentou fugir em uma Land Rover, mas acabou sendo abordado. Ele apresentou documentos falsos, com nacionalidade paraguaia, mas, após uma verificação, os agentes descobriram a verdadeira identidade.

A prisão ocorreu na noite de domingo (22). Conforme a polícia, no Paraguai, “Norteño” tinha mandados de prisão em aberto por crimes como homicídio, sequestro, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. No Brasil, ele responde por associação criminosa, trafico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Ainda segundo a investigação, o líder do PCC no Paraguai também é acusado de comandar atividades ilícitas na região de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, além de ser o principal suspeito do assassinato do empresário Paulinho Dionizio Ribeiro, em 2018, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero.

“As forças de seguranças estão combativas nas fronteiras. A prisão ajudará em outras investigações em andamento e para a segurança pública de toda região fronteiriça”, disse o Major Prado, subcomandante do BPFron, em entrevista ao jornal “O Globo”.

O líder da facção, que também estava na lista de procurados da Polícia Internacional (Interpol), foi encaminhado para a sede da Polícia Federal (PF) em Cascavel, onde permanece à disposição da Justiça. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.