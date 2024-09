Debate SBT: Com regras rígidas, candidatos debatem a cidade

O debate promovido pelo SBT nesta sexta-feira, dia 20 de setembro, começou de forma ordenada e com a apresentação de propostas focadas em melhorias para a cidade de São Paulo. Diferente dos debates recentes que foram marcados por agressões, físicas e verbais, os seis candidatos à Prefeitura de SP utilizaram o tempo do primeiro bloco para fazer campanha.

No bloco de abertura, os candidatos mantiveram a postura e se limitaram a trocar questionamentos sobre propostas de campanha. Com ordem de questionamentos pré-definida por meio de sorteio, a temática das perguntas foi direcionada conforme o sorteio de temas realizado pelo mediador, César Filho.

Com propostas para segurança, educação, zeladoria, transporte, gestão ambiental e saúde, os seis candidatos deixaram a postura combativa de lado e apresentaram seus planos de governo conforme o tema direcionado.

Breve tensão entre candidatos

Diferente dos debates anteriores em que o clima de tensão e agressividade permeou as trocas entre os candidatos, o encontro desta sexta-feira (20) abordou propostas concretas. No entanto, mesmo com regras rígidas, uma breve troca de farpas entre Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal (PRTB) foi registrada.

Após comparar o comportamento e o passado do candidato do PRTB ao “jogo do tigrinho”, Tabata questionou a postura anterior do adversário que respondeu afirmando ter “mudado de posicionamento” e justificou sua postura em debates passados como sendo uma “forma de expor a verdadeira face de cada candidato”.

Neste debate, estão presentes os candidatos Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).