Debate no SBT: saiba como acompanhar o debate desta sexta-feira (20)

Na manhã desta sexta-feira, dia 20 de setembro, será promovido pelo SBT um novo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Com início previsto para às 11h15 minutos, o debate tem previsão de 1h45, e deve ser encerrado por volta das 13h.

Neste debate, estarão presentes os candidatos Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo). O encontro será dividido em três blocos que incluem questionamentos diretos realizados entre os candidatos e respostas diretas à jornalistas do SBT e dos organizadores parceiros do encontro, o portal Terra e a Rádio Novabrasil.

Como acompanhar o debate

A transmissão do debate será realizada ao vivo em televisão aberta pelo canal do SBT. Para os que desejarem acompanhar de forma remota, o canal do YouTube do SBT News também realizará a transmissão do encontro entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Por sua vez, também será possível acompanhar o debate em tempo real por meio da conta @sbtnews no aplicativo de vídeos Kwai, enquanto a cobertura por texto será disponibilizada por meio das redes sociais da emissora.

