Debate SBT: Candidatos fazem lição de casa e apresentam propostas de campanha

Com a cidade de São Paulo sendo o principal foco, os candidatos à Prefeitura voltaram a debater propostas para temas de relevante impacto para a cidade. Deixando a animosidade de lado, Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo) colocaram suas propostas para jogo.

No segundo bloco do debate realizado pelo SBT nesta sexta-feira, dia 20 de setembro, a dinâmica de questionamentos entre jornalistas e candidatos foi diferenciada. Desta vez, cada jornalista convidado direcionou suas perguntas aos candidatos, que tiveram 1m30 para responder. Na sequência, um segundo candidato foi convidado a comentar a resposta sendo que, em réplica, o candidato ao qual a pergunta foi direcionada teve a oportunidade de responder ao comentário.

Neste momento, os temas e questionamentos foram mantidos nas propostas para a cidade e, em determinado momento, chegaram a abordar questões de recente impacto em São Paulo.

Tensões em meio a propostas

Diferente do bloco anterior, os candidatos voltaram a se estranhar em momentos pontuais de troca de farpas em meio às repostas e comentários. Com apontamentos direcionados, temas frequentes nos debates anteriores voltaram a ser abordados com teor de acusação, aquecendo os ânimos. Em determinada ocasião, Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) trocaram acusações sobre temas não relacionados com suas propostas, causando uma sensação de desconforto nos demais presentes.

Apesar dos momentos pontuais, a troca de farpas ficou em segundo plano diante da apresentação de propostas que abordaram temas atuais.