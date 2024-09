Menina de 10 anos sofre mal súbito na sala de aula e morre no Paraná

Alyce Tesluki estudava na Escola Municipal Erasmo Pilotto, no Paraná

Uma estudante de apenas 10 anos do quarto ano primário da Escola Municipal Erasmo Pilotto, na cidade de Rebouças, No Paraná, começou a passar mal dentro da sala de aula na última segunda-feira e teve um mal súbito, morrendo antes de chegar ao hospital local.

Segundo as professoras, ela começou a se queixar de mal estar, disse que estava com dores de cabeça, começou a apresentar sintomas de náuseas que evoluíram para vômito e desmaio. O serviço de pronto-atendimento foi acionado e a jovem, chamada Alyce Tesluki, chegou a ser levada para o hospital, mas morreu antes de ser atendida.

Alyce Tesluki, 10 anos (Reprodução/Redes Sociais)

De acordo os médicos do hospital de Caridade Dona Darcy Vargas, quando a menor chegou ao local já não tinha mais sinais vitais, possivelmente por uma parada cardiorrespiratória.

A família ainda não tem pistas do que matou sua filha, que não apresentava problemas de saúde. A Polícia Civil do Paraná disse que está aguardando os laudos dos peritos para definir a causa da morte da estudante e dar prosseguimento nas investigações para definir se realmente foi um mal súbito ou há outra causa.

A Escola prestou condolências à família nas redes sociais. “Nossa Escola Municipal Erasmo Pilotto está de luto. Nossa querida Alyce agora está com Deus. Ficam as boas lembranças e momentos felizes que vivemos com nossa aluna. Que Deus conforte familiares e amigos”.