Ex-fazenda Kamila Simioni fala sobre estado de saúde de sobrinha baleada após entrar em comunidade no RJ por engano

Kamila Simioni usou suas redes sociais nesta quinta-feira (19) e desabafou sobre o ocorrido com Valentina Betti Simioni, sua sobrinha de 14 anos que foi baleada ao entrar por engano no Complexo da Maré, Zona Norte do RJ, na manhã de quarta-feira (18).

Acompanhada do pai, a família, que é de Belo Horizonte (MG), estava na cidade para ir ao Consulado Americano emitir o visto. No entanto, o pai da adolescente contou ter errado o caminho, quando notou estar cercado por pessoas armadas. Os tiros acabaram atingindo a jovem, que em seguida foi encaminhada a uma unidade de saúde.

A Polícia Civil investiga o caso, a fim de descobrir o responsável pelo tiro que atingiu a jovem. Até a manhã desta quinta-feira (19), no entanto, nenhum suspeito havia sido identificado.

Estado de saúde da jovem

De acordo com a ex-Fazenda e influencer Simioni, sua sobrinha passou por uma cirurgia complicada, mas de sucesso.

“Ontem, minha sobrinha Valentina foi baleada por um tiro de fuzil no Rio de Janeiro, após ela e meu irmão entrarem por engano em uma comunidade (devido a uma localização errônea do aplicativo GPS). Ela passou por uma cirurgia delicada, mas graças a Deus tudo correu bem. Ela está no CTI, consciente e sob cuidados intensivos”, disse Simioni em suas redes sociais.

No desabafo, a influencer revelou ser um misto de “choque, susto, impotência, insegurança e dor”, apesar do sentimento de “gratidão a Deus pelo livramento”.

“A situação que eles enfrentam é algo que eu jamais imaginaria passar e confesso que ainda estou tentando assimilar tudo o que aconteceu. Não consigo aparecer por aqui, não estou bem, mas sei que muitos de vocês, que acompanham minha trajetória e que realmente têm um carinho sincero por mim e pela minha família, estão preocupados e merecem saber o que está acontecendo”, desabafou a influenciadora.