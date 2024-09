“É falando que a gente se cuida”: ação oferece acesso a serviços de saúde mental no Metrô de SP

Quem circula pela Estação Tatuapé, do Metrô de São Paulo, pode ver uma cabine de telemedicina que oferece atendimentos gratuitos. No local é feita orientação psicológica com um profissional com o intuito de trazer escuta e acolhimento voltada à saúde mental. A iniciativa faz parte da campanha “É falando que a gente se cuida”, realizada em parceria entre a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e a rede de saúde dr.consulta.

Antes de se instalar no Metrô, a cabine da healthtech já esteve na Estação da Luz, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Agora, segue no Metrô até o próximo sábado (21). No local, um psicólogo estará disponível virtualmente para uma conversa com os passageiros em trânsito interessados em buscar apoio para a saúde mental.

De acordo com Tânia Abreu Carvalho, psiquiatra do dr.consulta, comunicar as emoções, pensamentos e comportamentos angustiados com profissionais preparados é fundamental para a melhoria da saúde mental da população.

”Para cuidar da sua dor, é preciso compartilhar o que está sentindo, não só para dissipar as tremendas tensões guardadas, mas para receber apoio sobre os passos seguintes. Ter por perto alguém preparado para escutar, acolher e orientar pode fazer toda a diferença e uma conversa iniciada hoje pode ser a transformação do presente e do amanhã”, detalha.

Dados da Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abramede) revelam que o Sistema Único de Saúde (SUS) identifica, em média, 31 internações por dia relacionadas a tentativas de suicídio. Além disso, até 60% das pessoas acometidas nunca buscaram ajuda de um profissional de saúde mental ao longo da vida.

“Problemas como depressão, transtorno bipolar e dependência química estão entre as principais causas de suicídio e precisamos combater o estigma e oferecer espaços de escuta e tratamento em uma perspectiva ampla, afinal, em geral o preconceito é o que mais impede as pessoas de buscarem a ajuda e o cuidado adequado. Mas reforço, você não precisa passar por isso sozinho”, ressalta a especialista.

A ação é mais uma etapa da campanha contínua do dr.consulta que busca conscientizar sobre a importância de falar sobre saúde mental e oferecer apoio especializado. “Essa é uma causa que devemos lembrar o ano todo. Precisamos falar cada vez mais sobre os temas ligados à saúde e ao adoecimento mental para que as pessoas saibam que há ajuda e cuidado disponível”, completa Tânia.