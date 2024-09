Após a conclusão do inquérito, estes serão os próximos passos no caso de Deolane Bezerra

Na última quarta-feira, dia 18 de setembro, a Polícia Civil de Pernambuco anunciou a conclusão do inquérito policial sobre a “Operação Integration”, que levou à prisão de Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra. De acordo com o G1, o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

Na investigação, Deolane, Solange e outras pessoas foram citadas sob suspeita de integrarem um esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Agora, com 25ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

No mesmo dia em que o inquérito foi finalizado e encaminhado ao MPPE, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu e rejeitou um novo pedido de habeas corpus feito pela nova equipe de defesa de Deolane, que foi presa no dia 4 de setembro. Em momento anterior, a empresária chegou a ser beneficiada com a prisão domiciliar, mas foi presa novamente após não cumprir com as medidas cautelares previstas.

Solange Bezerra deve deixar a prisão ainda hoje

De acordo com as atualizações mais recentes sobre o caso, apesar do habeas corpus de Deolane ter sido negado sua mãe, Solange Bezerra, teve o benefício concedido pelo STJ e deve ser liberada ao longo desta quinta-feira, dia 19 de setembro.

Além do habeas corpus, a equipe de defesa pediu que o processo referente à Solange seja tramitado em segredo de Justiça, pedido este que também foi aceito pelo desembargador.

Tanto Solange quanto Deolane foram presas no dia 04 de setembro por suspeita de envolvimento com os crimes de lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Inicialmente, as duas mulheres foram alocadas na Colônia Penal Feminina do Recife. Após ser presa novamente e devido à comoção causada por sua prisão, Deolane foi transferida para a Colônia Penal Feminina de Buíque no dia 11 de setembro e segue na unidade desde então.