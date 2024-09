Saiba quem era o brasileiro que morreu carbonizado durante um incêndio florestal em Portugal

O brasileiro Carlos Eduardo, de 28 anos, mais conhecido nas redes sociais como “Chantilly Papai”, morreu carbonizado durante um incêndio florestal na região de Albergaria-a-Velha, em Aveiro, em Portugal. O rapaz tentava recuperar máquinas da empresa em que trabalhava, quando acabou sendo atingido pelas chamas e não resistiu.

ANÚNCIO

A morte ocorreu na segunda-feira (16). Conforme o jornal português “O Público”, a Guarda Nacional Republicana confirmou a identidade do brasileiro, que já morava naquele país há cinco anos e tinha uma filha pequena.

Ele era natural de Recife, em Pernambuco, sendo que seus familiares já foram comunicados sobre o óbito. Não há detalhes se o corpo será enterrado em Portugal ou será trasladado para o Brasil.

Carlos Eduardo tinha um canal no YouTube e costumava fazer postagens nas redes sociais mostrando a rotina que tinha na Europa. Ele ganhou o apelido de “Chantilly Papai” depois que ficou jogando o produto em pessoas durante uma festa.

Em 2020, o brasileiro ficou “famoso” em Portugal depois de participar de um programa na emissora NPC. O nome dele ficou em evidência depois que ele brincou durante a atração que se relacionava com uma boneca inflável.

Em postagem nas redes sociais, a irmã do rapaz lamentou a morre dele. “Eu só queria acordar desse pesadelo. Eu ainda não acredito”, escreveu Eduarda Neves.

Nas postagens do rapaz, seguidores e amigos também prestaram suas homenagens. “Sou portuguesa e ainda revoltada com esse povo que mandou um jovem recuperar coisa, que merd*, bens a gente deixa para lá! Descanse em paz moço”, disse uma internauta.

ANÚNCIO

Incêndios florestais em Portugal

Incêndios florestais se alastram por Portugal desde o último domingo (15), sendo que sete pessoas já morreram, incluindo três bombeiros que atuavam no combate ao fogo. Pelo menos 62 mil hectares de mata nativa já foram destruídas.

Nesta quarta-feira (18), mais de 5,3 mil brigadistas, com o apoio de mais de 1 mil veículos e 34 helicópteros, atuam em cerca de 100 focos de incêndio que seguem ativos no país, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).