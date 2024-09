O motivo assustador pelo qual os arqueólogos temem abrir a tumba do primeiro imperador chinês

O que está dentro desta tumba é algo com o qual nenhum arqueólogo quer se deparar

Qin Shi Huang foi o primeiro imperador da chamada China unificada. Ele governou o gigante asiático entre os anos 221 e 210 a.C (data de sua morte). O túmulo deste rei foi encontrado em nossa era, em 1974, por uma equipe de arqueólogos que trabalhavam na atual província de Shaanxi, em um dos achados arqueológicos mais importantes da cultura oriental até hoje.

ANÚNCIO

Clique aqui para receber as notícias de ciência e tecnologia pelo WhatsApp

A tumba de Qin Shi Huang é uma das poucas que ainda não foi aberta para investigação. Os arqueólogos temem investigar o interior do sarcófago com medo de se depararem com algo que nenhum pesquisador científico deseja encontrar: uma armadilha milenar.

De acordo com o que informa o IFLScience, este túmulo de 2.233 anos de idade pode conter uma série de armadilhas explosivas ou químicas, que poderiam colocar em risco a vida daqueles que realizam o trabalho.

"Foi ordenado aos artesãos que fabricassem bestas e flechas prontas para disparar contra quem entrasse na tumba. Foi utilizado mercúrio para simular os cem rios, o Yangtze e o rio Amarelo, e o grande mar, e foi feito a fluir mecanicamente," diz um escrito feito 100 anos após a morte do imperador, encontrado numa escavação perto de onde o sarcófago foi descoberto.

Qin Shi Huang Primeiro imperador

Eles pensaram que era um mito ou lenda

No início, pensaram que poderia ter sido um mito ou lenda. No entanto, em 2020, foram realizados estudos ao redor do túmulo de Qin Shi Huang e detectaram uma forte presença de mercúrio, uma substância relacionada a explosivos.

"O mercúrio altamente volátil pode escapar através das rachaduras que se desenvolveram na estrutura ao longo do tempo", disseram os autores da pesquisa realizada há mais de 4 anos.

Qin Shi Huang Terracota

Além disso, o local onde está a tumba, que ainda não foi removida de sua localização original, pode conter um mausoléu com artefatos históricos que poderiam ser danificados por uma explosão. Por isso, eles estão estudando maneiras de entrar por outro lado para não ativar as armadilhas explosivas.