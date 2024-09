VÍDEO: Navio cargueiro bate em balsa e apavora funcionários na entrada do Porto de Santos; veja

Funcionários que trabalhavam na balsa no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, ficaram assustados quando um navio cargueiro atingiu o local. O Tokyo Bay, da Libéria, realizava uma manobra para entrar no cais, quando se aproximou muito da faixa de terra e houve a colisão (veja no vídeo abaixo). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (16). Segundo a Marinha do Brasil, o acidente aconteceu enquanto o navio fazia a manobra para entrar no cais. A embarcação desviou a rota no canal de navegação e passou bem próximo ao atracadouro da travessia de balsas do lado de Guarujá.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e logística (Semil) do Estado de São Paulo, apesar da batida, o fluxo das outras embarcações não foi interrompido e as operações continuaram normalmente.

O Departamento Hidroviário (DH) avalia os danos gerados pelo acidente. Já a Marinha do Brasil ressaltou que não há indícios de poluição hídrica causada pela colisão.

O navio Tokyo Bay chegou ao Porto de Santos depois de passar pelo Porto de Navegantes, em Santa Catarina. Responsáveis pela embarcação não foram encontrados para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.