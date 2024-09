Recém-nascido morre após ser achado em vaso sanitário de UPA no litoral de SP; mãe está internada

A Polícia Civil investiga a morte de um recém-nascido que foi encontrado dentro de um vaso sanitário da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Samambaia, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A gestante procurou o local com dores e, após exames, foi ao banheiro. Na sequência os funcionários localizaram o bebê já sem os sinais vitais. A mãe também foi socorrida e está internada.

O caso aconteceu no último sábado (14). De acordo com o boletim de ocorrência, logo após a gestante receber atendimento, se dirigiu ao banheiro. Lá, os funcionários já encontraram o recém-nascido no vaso, com a pele arroxeada e sem reação motora. Ele foi levado para a sala de emergência, onde passou por procedimentos para reanimação, mas sofreu duas paradas cardíacas e não resistiu.

A mãe da criança também recebeu atendimento médico e, depois, foi transferida para o Hospital Irmã Dulce, onde permaneceu internada. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dela.

Na delegacia, a avó do bebê disse que não sabia que a filha estava grávida. Ela já é mãe de gêmeas e não teria relatado que esperava mais um filho.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como morte suspeita e será investigado. Assim que possível, a mãe do recém-nascido deverá ser ouvida para prestar esclarecimentos sobre o que aconteceu.

Já a Prefeitura de Praia Grande informou que a ocorrência foi atendida pela Polícia Militar e registrada na Central de Polícia Judiciária (CPJ). A administração municipal ressaltou que as circunstâncias da morte do bebê são apuradas pelas autoridades.