Por que Donald Trump agora odeia Taylor Swift?

Donald Trump continua falando sobre Taylor Swift depois que a cantora anunciou seu apoio a Kamala Harris após o debate de 10 de setembro.

O ex-presidente e candidato republicano escreveu no domingo em sua plataforma Truth Social: "ODEIO TAYLOR SWIFT!"

Taylor Swift e Donald Trump

Através de uma publicação no Instagram, Swift anunciou seu apoio a Harris e seu companheiro de chapa, Tim Walz.

"Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz nas eleições presidenciais de 2024", e acrescentou: "Acredito que ela é uma líder talentosa e firme, e acredito que podemos alcançar muito mais neste país se seguirmos a calma e não o caos".

Diante da mensagem de ódio de Trump à cantora de 34 anos, Liz Cheney, ex-congressista e opositora de Trump, disse em sua conta do X que Trump “é um homem pequeno”, usando uma música de Swift.

“Isto é dito pelo menor homem que já viveu”.

Taylor Swift faz um apelo para votar

Desde que a cantora anunciou sua posição política, Swift tem feito constantes apelos para que as pessoas saiam para votar. Durante seu discurso como vencedora do prêmio de Vídeo do Ano na cerimônia do Video Music Awards da MTV em Elmont, Nova York, ela não hesitou em enviar uma mensagem aos jovens.

“Se você tem mais de 18 anos, registre-se para votar em algo muito importante... a eleição presidencial”, disse.

Por que o ódio em relação a Taylor Swift?

Antes de anunciar seu apoio, Trump realmente precisava de seu apoio. Tudo começou quando o ex-presidente publicou um vídeo, feito por Inteligência Artificial, insinuando que Swift votaria nele.

Uma imagem mostrava Swift vestida como o Tio Sam, acompanhada das palavras: “Taylor quer que vote em Donald Trump”.

Enquanto em sua rede social Truth Social, Trump publicou deepfakes de mulheres jovens vestindo camisetas com a legenda ‘Swifties for Trump’ em sua conta Truth Social e escreveu: “Aceito!”.