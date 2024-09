Falha de sinalização afeta circulação dos trens na Linha 12-Safira e 11-Coral da CPTM, em São Paulo

Uma falha no sistema de sinalização afeta a circulação dos trens da Linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), em São Paulo, na manhã desta terça-feira (17). O problema ocorreu na Estação Calmon Viana, o que faz que as composições circulem com maior intervalo e velocidade reduzida. Também há reflexos na Linha 11-Coral.

Segundo a CPTM, a falha ocorreu por volta das 6h20, quando os trens que partem da Estação Calmon Viana passaram a seguir até a Estação Itaquaquecetuba no esquema bate-volta, conhecido como “shuttle”.

Assim, os passageiros precisam desembarcar em Itaquaquecetuba e trocar de composição para continuarem a viagem até as estações Brás ou Calmon Viana. A companhia ressaltou que já acionou uma equipe de manutenção para reparar o problema e permitir a normalização do atendimento.

”Na manhã desta terça-feira (17/09), por volta das 6h20, foi identificada uma falha de sinalização na região de Calmon Viana. Por isso, os trens que partem da Estação Calmon Viana seguem até a Estação Itaquaquecetuba, operando no sistema bate e volta (shuttle). Os passageiros que quiserem seguir para estação Brás ou voltar para Calmon Viana devem embarcar na estação Itaquaquecetuba. A equipe de manutenção atua para normalizar a operação. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelo transtorno”, destacou a nota da companhia.

Os problemas da Linha 12-Safira também geram reflexos na Linha 11-Coral, onde os trens também operam com velocidade reduzida entre as estações Estudantes e Guaianases.

Atestados sobre as falhas

Usuários afetados por problemas nas linhas do Metrô e CPTM podem emitir um atestado pela internet para justificar atrasos ou perda de compromissos.

No caso do Metrô, o passageiro que precisa do atestado deve acessar a página “Central de Ocorrências”, onde são listadas as falhas. Aí é só clicar no ícone da impressora e emitir o atestado. Caso o problema ainda não esteja nesta lista, o usuário poderá solicitar o atestado por meio dos canais de relacionamento.

Já para os passageiros da CPTM, é preciso acessar a página “Atendimento ao Passageiro”, onde o comunicado de ocorrências aparece na parte inferior. É só identificar a data da falha e clicar no ícone da impressora, assim, o atestado também será emitido.