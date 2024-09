Debate UOL/ Rede TV! acontece na manhã desta terça-feira (17); saiba onde assistir

Será realizado na manhã desta terça-feira, dia 17 de setembro, um novo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Fruto de uma parceria entre a UOL e a Rede TV! O novo encontro entre os candidatos está marcado para começar às 10h20 e terá transmissão ao vivo pelo canal da UOL no YouTube e nos canais oficiais da Rede TV!

Este será o primeiro encontro entre os candidatos após o debate repleto de acusações que culminaram em uma agressão física no último domingo, dia 15 de setembro. Ao todo, serão cinco blocos divididos ao longo de duas horas e 20 minutos.

Os seis candidatos confirmaram presença, sendo eles: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).

Regras e “medidas de segurança”

Diante do ocorrido no último domingo (17), a organização do debate optou por parafusar as cadeiras nas quais os candidatos ficarão sentados ao longo do debate. Além disso, a equipe do candidato Pablo Marçal (PRTB) pediu que a segurança seja reforçada, contando com um segurança por candidato que, diferente das edições anteriores, deverá ficar presente no palco durante todo o debate.

Além disso, a equipe de Marçal também pediu que os acompanhantes dos candidatos tenham permissão de filmar as reações de todos a partir de lugares disponibilizados na plateia, possibilitando filmagens a partir de ângulos diferentes.

Para evitar novas confusões, a ordem dos púlpitos também foi alterada. Os candidatos estarão dispostos da seguinte forma: Boulos, Datena, Nunes, Tabata, Marina Helena e Marçal.

Divisão dos blocos

O primeiro e terceiro blocos do debate serão de disputas entre os adversários, que terão 30 segundos para direcionar perguntas aos adversários, 90 segundos para respostas e 45 para réplicas e tréplicas.

No segundo e quarto blocos os candidatos responderão a perguntas de jornalistas conforme ordem sorteada ao vivo. Para finalizar, os candidatos terão 1 minuto e 30 segundos no quinto bloco para apresentar suas considerações finais.