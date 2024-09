Cadeiras parafusadas no chão e segurança individual: Rede TV! toma providencias para evitar novas agressões em debate de hoje

Nesta terça-feira a Rede TV realiza mais um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo e já anunciou medidas para evitar que aconteça algo parecido com o que ocorreu no debate da TV Cultura, quando o candidato José Luiz Datena (PSDB) deu uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB) após ser provocado.

Uma das medidas adotadas no debate desta noite é que as cadeiras serão parafusadas do chão, de forma que não possam ser usadas como arma. Outra medida adotada, essa uma solicitação direta de Marçal, é que os candidatos tenham seguranças pessoais, um por pessoa, no palco, para a proteção de todos. Será a primeira vez que pessoas além dos candidatos e dos entrevistadores dividem ficam no palco durante as transmissões.

Datena e Marçal também devem ficar em lados opostos do palco para diminuir o contato e evitar novas agressões durante o debate, em caso de provocações.

Marçal fez um terceiro pedido à produção do programa para que as equipes dos candidatos fossem autorizadas a filmarem o debate da platéia, oferecendo um outro ponto de vista dos acontecimentos que ocorrem durante o debate.

CADEIRADA

O episódio da cadeirada aconteceu no domingo, durante o debate da TV Cultura. Em determinado momento, o influenciador relembrou o episódio em que Datena ameaçou agredi-lo durante um debate realizado na TV Gazeta, em 8 de setembro, e passou a chamar o apresentador de “arregão” e dizer que ele “não é homem nem para fazer isso”.

Datena não se conteve e deu uma cadeirada no concorrente, diante das câmeras de TV e dos outros participantes.