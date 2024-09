VÍDEO: Telhado de estacionamento desaba em condomínio residencial na Zona Leste de São Paulo

O telhado do estacionamento de um condomínio residencial desabou na manhã desta segunda-feira (16), na Zona Leste de São Paulo, bem na divisa com a cidade de Santo André, no ABC Paulista. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos 20 carros e duas motos que estavam estacionados no local foram atingidos. Felizmente, nenhum morador ficou ferido.

Veja no vídeo abaixo o momento exato do desabamento da cobertura e os estragos que ficaram no local (assista abaixo):

O caso aconteceu no Condomínio Andorinhas, localizado na Rua das Antas, no Conjunto Residencial Sitio Oratório. O vídeo gravado pelas câmeras de segurança do condomínio mostraram quando a primeira telha desabou, por volta das 8h, sendo que as demais seguiram em um esquema dominó, derrubando toda a cobertura. Chovia no momento do incidente.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que ninguém se feriu no desabamento e destacou que a Polícia Civil vai investigar o que aconteceu. As imagens devem ajudar nessa apuração.

A administração do condomínio não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.