Veja o resultado do sorteio da Lotofácil 3196

O concurso 3196 da Lotofácil pode pagar no sorteio desta segunda-feira (16) ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um valor total de R$ 1,7 milhão.

ANÚNCIO

Confira as dezenas e veja se é o grande ganhador da noite da Lotofácil:

01, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 25

Quer receber as notícias atualizadas das loterias em tempo real pelo Whatsapp? Clique aqui

SORTEIO DE SÁBADO

Dois apostadores foram os grandes ganhadores do sorteio deste sábado da Lotofácil, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e um deles é da cidade de São Paulo. O sortudo faturou R$ 560.995,64 no sorteio, mesmo valor pago ao outro apostador que acertou as quinze dezenas, na cidade de Itabirito, em Minas Gerais.

Na faixa dos 14 acertos 344 apostas foram premiadas no sorteio da loteria e cada um deles ganhou R$ 976,97. Os apostadores que acertaram 13 números foram 10.803 e todos receberam valores individuais de R$ 30,00.