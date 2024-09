Marçal sai do debate e vai para o hospital

Dizendo estar “passando mal” e com “fortes dores torácicas”, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo foi para o hospital imediatamente após levar uma cadeirada de José Luiz Datena (PDSB), durante o debate da TV Cultura na noite deste domingo (15).

ANÚNCIO

A assessoria de Marçal disse que o candidato “precisou” ir às pressas para o hospital Sírio Libanês. “Um absurdo o debate continuar sem o candidato que foi agredido”, afirmou a assessoria de imprensa do ex-coach, por nota. Um advogado encaminhou-se à uma delegacia registrar Boletim de Ocorrência contra Datena.

No retorno após a confusão, o mediador Leão Serva disse que Datena foi expulso e que Marçal seria penalizado, porém ele pediu para deixar o debate porque não estava se sentindo bem.

Marçal cancelou sua agenda de atividades nesta segunda-feira (16), “devido do lamentável episódio”. Datena manteve a sua.

Leia a íntegra da nota da assessoria de Marçal:

“Viemos, por meio desta nota, esclarecer o lamentável acontecimento de hoje, 15 de setembro de 2024, durante o debate eleitoral na TV Cultura. Na ocasião, Pablo Marçal foi covardemente agredido por José Luiz Datena, que o golpeou na região das costelas com uma cadeira de ferro.

Infelizmente, Marçal precisou sair do debate às pressas, em uma ambulância, para receber cuidados médicos em caráter emergencial. É lamentável que o debate tenha continuado, mesmo sem a presença do candidato agredido.

ANÚNCIO

Pablo Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar.

Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo.”

O que aconteceu

O tucano foi sorteado no segundo bloco para fazer uma pergunta para Marçal, mas disse que preferiu se reservar “o direito de não perguntar nada” para ele, porque até agora “Marçal subverteu toda perspectiva desses debates”.

No seu tempo de resposta, Marçal chamou o tucano de “Dapena”, acusou o apresentador de um caso de assédio sexual e disse que ele deveria pedir perdão às mulheres. “Eu quero saber se você tocou na vagina dela como é que foi essa questão de assédio sexual”.

Em 2019, uma ex-repórter do programa Brasil Urgente disse ao site Notícias da TV que fora assediada durante festa da TV Bandeirantes por Datena, um ano antes. “Foi uma acusação e a polícia não viu prova nenhuma, nem o Ministério Público, que arquivou o processo. A pessoa que me acusou se retratou publicamente em cartório, pediu desculpas”, respondeu o apresentador.

Ainda provocando, Marçal lembrou o debate da TV Gazeta, quando Datena ameaçou lhe dar um soco, mas recuou. “Você é arregão. Nem homem para isso é”. Daí veio a cadeirada.

O mediador Leão Serva chamou os comerciais, e a discussão continuou nos bastidores. O primeiro a segurar Datena foi o prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB). “Covarde!”, berrava Datena, contido por Nunes e seguranças, enquanto Marçal pedia a expulsão do tucano do debate. Após a agressão, Marçal pediu para se retirar e seguiu para um hospital, segundo a sua assessoria.