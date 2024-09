Inmet emite alerta para chuva forte na Grande SP e litoral

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de temporal para o litoral de São Paulo e de chuva intensa para a região metropolitana e cidades do centro oeste do estado.

A previsão é de chuvas variando entre 30 mm até 100 mm/dia, com ventos intensos e possível queda de granizo em alguns locais, com risco de alagamentos e cortes de energia.

Em São Paulo, a frente fria que chegou neste domingo do sul do país derrubou a temperatura e a máxima prevista para esta segunda-feira é de 20º C, e pode chover a qualquer hora do dia.

Na terça-feira, o dia ainda amanhece nublado com possibilidade de chuva de manhã e à tarde, com os termômetros marcando cerca de 22ºC na máxima do dia. Os dias chuvosos com temperaturas mais amenas vão até quarta-feira, quando o calor retorna a São Paulo.

A umidade relativa do ar, que durante a semana passada chegou a ficar abaixo dos 20% em várias cidades do interior paulista, está em 79% na Capital na manhã desta segunda-feira, de acordo com o boletim do Inmet.