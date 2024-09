Falha de energia externa afeta abertura de portas de trens da Linha 4-Amarela do Metrô; CPTM também tem problema

Uma falha no fornecimento de energia elétrica afeta a circulação dos trens na Linha 4-Amarela do Metrô, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (16). Por conta do problema externo, as portas das plataformas não estão abrindo e as escadas rolantes estão desligadas. Com isso, há um tempo maior de espera e um número maior de passageiros nas estações.

ANÚNCIO

Segundo a ViaQuatro, concessionária que administra a linha, a falha externa de energia faz com que os trens circulem com velocidade reduzida e maior tempo de parada em alguns trechos.

Enquanto isso, funcionários usam métodos alternativos para abrir as portas das plataformas e liberar o acesso aos trens.

Procurada pelo Metro World News, a Enel informou, em nota, que “equipes foram deslocadas para atuar na rede que alimenta a Linha 4 do Metrô na manhã desta segunda-feira (16/9), que apresentou oscilação”.

“A companhia informa que, de acordo com a previsão das condições meteorológicas para esta segunda-feira (16/9), reforçou antecipadamente as equipes em campo e trabalha nesse momento para normalizar o fornecimento de energia o mais brevemente possível aos clientes afetados”, explicou a empresa.

A Enel ressaltou, ainda, que as chuvas e ventos moderados “causaram a interrupção do fornecimento de energia para alguns clientes. As regiões Sul e Oeste da área de concessão da companhia foram as mais afetadas.”

Problema na CPTM

A Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também registrou um problema que afetou a circulação nesta manhã. Um trem teve problemas na Estação Guaianases e precisou ser esvaziado. Com isso, as demais composições precisaram circular com velocidade reduzida a partir das 6h40, segundo informou a companhia.

ANÚNCIO

“Na manhã desta segunda-feira (16/09), por volta das 6h40, um trem da Linha 11-Coral apresentou falha no conversor na estação Guaianases. A composição foi esvaziada e encaminhada para manutenção. A CPTM pede desculpas aos passageiros pelo transtorno”, destacou a CPTM.

Atestados sobre as falhas

Usuários afetados por problemas nas linhas do Metrô e CPTM podem emitir um atestado pela internet para justificar atrasos ou perda de compromissos.

No caso do Metrô, o passageiro que precisa do atestado deve acessar a página “Central de Ocorrências”, onde são listadas as falhas. Aí é só clicar no ícone da impressora e emitir o atestado. Caso o problema ainda não esteja nesta lista, o usuário poderá solicitar o atestado por meio dos canais de relacionamento.

Já para os passageiros da CPTM, é preciso acessar a página “Atendimento ao Passageiro”, onde o comunicado de ocorrências aparece na parte inferior. É só identificar a data da falha e clicar no ícone da impressora, assim, o atestado também será emitido.