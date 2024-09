Apostador de São Paulo fatura R$ 560.995,64 no sorteio da Lotofácil

Dois apostadores foram os grandes ganhadores do sorteio deste sábado da Lotofácil, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e um deles é da cidade de São Paulo. O sortudo faturou R$ 560.995,64 no sorteio, mesmo valor pago ao outro apostador que acertou as quinze dezenas, na cidade de Itabirito, em Minas Gerais.

Os números sorteados ontem foram:

01, 02, 03, 04, 05, 09, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Na faixa dos 14 acertos 344 apostas foram premiadas no sorteio da loteria e cada um deles ganhou R$ 976,97. Os apostadores que acertaram 13 números foram 10.803 e todos receberam valores individuais de R$ 30,00.

SORTEIO DE SEGUNDA-FEIRA

A loteria retoma nesta segunda-feira seu sorteio diário com prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio será realizado às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.