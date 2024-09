Laudo do IML descarta queda acidental no caso da menina de 3 anos morta no interior de SP

O caso da morte da pequena Sophia da Silva Fernandes, de 3 anos, segue sob investigação da Polícia Civil de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. A menina, que completaria 4 anos no dia 13 de setembro, passou nove dias internada na Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas até que teve a morte cerebral constatada pela equipe médica do local. De acordo com o G1, a gravidade das lesões chamou a atenção da equipe, que acionou as autoridades.

Os médicos responsáveis pelo atendimento de Sophia suspeitaram de um episódio de violência devido as graves lesões cerebrais apresentadas pela menina ao dar entrada na unidade de saúde. Em sua versão, a mãe alega que a filha sofreu uma queda acidental no banho.

Diante da situação, a Polícia Civil colheu os depoimentos de todos os envolvidos no caso, incluindo os pais e avós maternos e paternos. Ainda assim, a investigação conduzida em sigilo pela Delegacia de Defesa da Mulher não elencou suspeitos, no entanto isso pode mudar após o laudo emitido pelo Instituto Médico Legal.

Sem possibilidade de acidentes

Conforme a reportagem, o laudo do IML aponta não existir a possibilidade de que a menina tenha sofrido um acidente e reforça as suspeitas de uma agressão. Para tal, o legista aponta que crianças pequenas não sofreriam lesões de tal gravidade em caso de queda doméstica devido a “baixa energia por apresentarem baixa velocidade e pouco peso”. Além disso, o trauma de Sophia teria sido causado por “meio cruel”, sendo a morte decorrente de causas externas.

Além disso, a perícia ressalta que a reação da mãe nos atendimentos iniciais com médicos, assistentes sociais e psicólogos não foi compatível com “a gravidade do quadro clínico da filha”. “Ela apresenta postura evasiva e apatia, expressando afeto dissociado diante do contexto de internação da filha e da gravidade de quadro clínico”.

Em depoimento, a mãe afirmou que a filha era uma criança bagunceira e agitada, e afirmou colocá-la de castigo, mas não utilizar da força para corrigi-la. O atual companheiro da mulher confirmou as informações.

Por outro lado, o pai da menina afirmou que a mãe “tinha um comportamento bruto” com a filha e que isso causava uma série de brigas enquanto os dois estavam juntos. Segundo ele, a mulher dava “palmadas fortes na menina”.

Até o momento, a DDM não se manifestou sobre o assunto, mas o juiz da Vara da Infância e Juventude de Ribeirão Preto, Paulo César Gentile, afirmou existir materialidade para afirmar que Sophia foi morta.

“O laudo necroscópico é uma evidência inconteste de que essa morte não foi acidental. Essa menina muito provavelmente, de acordo com o laudo, não morreu em função de uma queda. O laudo de maneira bem objetiva, bem concreta, aponta que ela morreu em função de uma energia muito grande aplicada sobre o corpo”.