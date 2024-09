Caso Maidê Mahl: amiga faz desabafo nas redes sociais e pede por respeito

A atriz Maidê Mahl segue internada em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas de São Paulo desde o dia 5 de setembro, quando foi localizada em um quarto de hotel. Com atualizações sobre seu estado de saúde sendo compartilhadas apenas para amigos e familiares, uma das amigas da jovem utilizou as redes sociais para desabafar e atualizar as informações sobre a atriz. Conforme reportagem do O Globo, Amanda Stefanone afirmou que Maidê segue em estado gravíssimo.

A modelo utilizou seu perfil no Instagram para atualizar sobre o estado de saúde da amiga, e aproveitou a ocasião para criticar “pessoas que só estão em busca de fofocas” ao invés de estarem verdadeiramente interessadas no bem-estar de Maidê.

“Ela está em estado gravíssimo. Agora, está estável. Nesta semana ela se estabilizou dentro de um quadro gravíssimo”, afirmou Amanda. Ela ainda pediu para que os seguidores parem de pedir informações sobre o quadro da jovem, e afirmou não ter autorização para passar detalhes sobre o quadro geral da atriz.

“A gente não tem permissão para dar detalhes. E eu, particularmente, concordo com isso. São muitas mensagens de pessoas apenas curiosas pela fofoca. Acho muito desrespeito com a situação mental e física dela”.

Amanda, que visitou Maidê no hospital recentemente, pediu ainda para que ao invés de buscarem por fofocas, as pessoas se mantenham em uma corrente de oração pela atriz. “Nossa função aqui, como pessoas que se preocupam verdadeiramente com ela, é continuar a fazer uma corrente de oração. Isso não pode parar. Continuem mandando boas energias para ela. É o que a gente pode fazer”.

Relembre o caso

Maidê Mahl foi dada como desaparecida no dia 2 de setembro após ser vista pela última vez na região de Moema, zona sul de São Paulo. Dias depois ela foi encontrada debilitada em um quarto de hotel com ferimentos nos rostos e pernas e “respiração fraca”.

Desde então, Maidê foi socorrida e levada ao Hospital das Clínicas, onde permanece recebendo atendimento médico na UTI. No dia 9 de setembro foi divulgado o último boletim médico oficial sobre o estado de saúde da atriz.

“A paciente Maidê Mahl segue em estado grave e estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Seu quadro clínico não apresentou intercorrências nas últimas 24 horas. Um novo boletim médico só será divulgado em caso de alterações relevantes”.