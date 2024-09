Saiba quem era o padre Fabrício Rodrigues, que morreu após bater moto em cavalo solto, no Pará

O padre Fabrício Rodrigues, de 29 anos, que era famosos nas redes sociais e acumulava quase 600 mil seguidores no Instagram, morreu nesta sexta-feira (13) após bater a motocicleta que pilotava em um cavalo solto, na Rodovia Transamazônica (BR-230), na cidade de São João do Araguaia, no Pará. Tanto o religioso quanto o animal morreram na hora.

O religioso, que atuava na Paróquia Bom Pastor, em Nova Marabá, também era cantor e escritor. Ele ficou conhecido nas redes sociais depois que em uma missa, transmitida ao vivo, ainda durante a pandemia de covid-19, teve uma crise de riso. A motivação foi o rompimento das cordas do violão de um músico que o acompanhava.

Desde então, o religioso passou a acumular seguidores nas redes sociais, onde costumava postar vídeos e conteúdos religiosos. Uma nota de pesar foi publicada na página explicando sobre o falecimento do sacerdote.

“Com pesar comunicamos o falecimento do Padre Fabrício Rodrigues. Foi um acidente: chocou-se com um cavalo na 1° de março, município de São João do Araguaia. Seu corpo está no IML de Marabá”, dizia o texto.

Despedida

O corpo do padre será levado da Paróquia Bom Pastor, após uma missa às 15h de hoje, para a paróquia Sagrada Família, na Avenida Brasil. Outra missa está prevista para às 8h de sábado (14) e, às 10h, deve ocorrer o sepultamento no Cemitério Municipal de Nova Marabá.

A prefeitura da cidade lamentou o falecimento do padre, em nota, e reiterou que ele era muito querido na comunidade católica da cidade e uma figura das mais conhecidas nas redes sociais.