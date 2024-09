Kamala Harris é acusada de supostamente usar fones de ouvido Bluetooth durante o debate

A vice-presidente norte-americana Kamala Harris, candidata democrata à presidência, fala no debate com o candidato republicano, o ex-presidente Donald Trump, no National Constitution Center, em 10 de setembro de 2024, na Filadélfia

Em 10 de setembro, foi realizado o primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, um evento que gerou intensa polêmica nas redes sociais. Durante a transmissão, começaram a circular acusações sugerindo que Kamala Harris estava usando fones de ouvido Bluetooth disfarçados como brincos.

Algumas publicações afirmavam que Harris estava usando os NOVA H1 Audio Earrings, um tipo de brincos sem fio projetados por uma empresa alemã que incorpora tecnologia Bluetooth. Os usuários nas redes sociais compartilharam imagens de Harris durante o debate, juntamente com capturas de tela da página da marca para insinuar que os brincos usados pela candidata eram os mesmos.

Kamala Harris usou fones de ouvido durante o debate contra Donald Trump? Tudo o que se sabe

No entanto, não há evidências que sustentem essas afirmações. De acordo com o site "What Kamala Wore", especializado em seguir as roupas e acessórios de Harris, a vice-presidente usava em seu debate seus clássicos brincos de pérola da coleção Tiffany Hardwear, um acessório que ela já usou em várias aparições públicas anteriores.

Estes brincos são muito diferentes dos NOVA H1, que têm um design mais volumoso e envolvem o lóbulo da orelha, ao contrário dos que Harris usava, que não correspondem a essas características. Apesar das acusações, até o momento não houve nenhuma confirmação oficial por parte de Harris.

A equipe de campanha da vice-presidente também não se pronunciou sobre o uso desses dispositivos durante o tão falado e polêmico debate. Além disso, a empresa fabricante do NOVA H1 não relatou que a vice-presidente tenha utilizado seu produto em nenhum momento.

Os aparelhos auditivos, toda uma história polêmica nos debates

Esta não é a primeira vez que teorias semelhantes são difundidas em torno dos candidatos presidenciais. Em eleições anteriores, figuras como Joe Biden ou Hillary Clinton também foram falsamente acusadas de usar dispositivos ocultos para receber instruções durante os debates. Em cada ocasião, essas teorias foram desmentidas após a revisão de imagens e declarações das campanhas.

Em conclusão, não há provas sólidas que demonstrem que Kamala Harris tenha usado fones de ouvido camuflados como brincos no debate presidencial. Embora as teorias tenham gerado controvérsia nas redes sociais, as imagens e fontes especializadas indicam que os acessórios que Harris usava eram simplesmente brincos de pérola, sem qualquer tipo de tecnologia adicionada.