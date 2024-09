Jovem afirma ter sido mantida em cativeiro e estuprada pelo namorado e dois amigos dele

Uma jovem de 23 anos foi resgatada após conseguir a ajuda para uma amiga em meio a uma série de abusos praticados por seu namorado. Conforme reportagem do G1, o caso foi registrado em Anápolis, a 55km de Goiânia. A mulher, que estava em estado de choque, teria sido mantida em cativeiro e abusada por três homens ao longo de quatro dias.

De acordo com uma amiga da vítima que recebeu de um dos suspeitos a orientação para acionar o resgate, a jovem morava com o namorado no local onde aconteceram os abusos. Ela foi socorrida e enviada para exame pericial.

Diante do ocorrido, o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de Anápolis. Os suspeitos, que não se manifestaram até o momento, foram encaminhados à Central de Flagrantes e ficaram detidos para prestar esclarecimentos. Não foi feita a prisão dos homens que assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência por posse de drogas.

Histórico de abusos

Em relato à Polícia Militar, a jovem revelou detalhes do crime e contou que o namorado e os amigos dele planejavam matá-la após o estupro. Ela foi encontrada no local do crime por uma amiga, que afirmou tê-la visto nua, no chão e sem conseguir falar. A jovem teria sido drogada pelos suspeitos antes da prática do crime.

Conforme relato da amiga, o relacionamento entre a mulher e o namorado era conturbado e com um histórico de abusos. “Eles brigavam muito, ele batia nela. Ela tentava separar dele e ele ia atrás dela. Ela voltava porque tinha medo dele”, revela a testemunha.