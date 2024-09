Escolas são esvaziadas por causa de incêndio na Grande SP; chamas atingem área perto de parque

Focos de incêndio atingiram cidades da Grande São Paulo na quinta-feira (12). Um deles, em Carapicuíba, que ocorria em uma área de vegetação entre a Escola Estadual Dona Maria Alice Crissiuma Mesquita e a Associação Santa Terezinha, provocou a suspensão das aulas. Já em Cotia, as chamas se espalharam por uma reserva ambiental que fica no entorno do Animália Park, deixando o parque tomado pela forte fumaça.

De acordo com a TV Globo, o incêndio em Carapicuíba começou ainda na manhã de quinta-feira, quando a prefeitura da cidade dispensou alunos de duas escolas municipais. A administração municipal destacou que “a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros atuaram prontamente para isolar a área afetada e estão combatendo as chamas. É importante ressaltar que não houve vítimas”.

Já a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) afirmou que as aulas foram suspensas até que a área seja considerada segura. Equipes faziam o combate das chamas até a tarde de quinta-feira e ainda não há confirmação se o expediente volta ao normal nas escolas nesta sexta-feira (13).

Em Cotia, o fogo na mata atingiu a área perto do Animália Park. Apesar da intensa fumaça, a administração do local destacou que as chamas não entraram no parque e nenhum animal ficou ferido.

Em nota enviada ao site G1, o Animália Park informou que “acompanha com atenção as chamas em áreas relativamente próximas ao parque. Nossas equipes e brigadistas estão atentas e monitoram a situação com o apoio técnico de bombeiros civis e das autoridades.”

Queimada em mata perto do Animália Park deixou parque tomado pela fumaça; nenhum deles ficou ferido (Reprodução/TV Globo)

Mais um foco de incêndio foi registrado em Itapecerica da Serra, em uma área de mata na Rodovia Armando Salles, no entorno do Rodoanel. O local afetado conta com uma estação da Sabesp, que teve que acionar a Enel para a suspensão da energia elétrica. “Em decorrência do incidente, poderá haver intermitências no fornecimento de água na região até que a situação esteja normalizada”, alertou a companhia.

Segundo a Defesa Civil estadual, nove viaturas de socorro foram encaminhadas para combater as chamas. Por volta das 22h de terça-feira, apenas uma viatura permanecia no local.

Focos de incêndio ativos

Conforme a Defesa Civil, até quinta-feira, 13 cidades paulistas enfrentavam focos de incêndios florestais. Veja a lista abaixo: