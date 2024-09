Autoridades eleitorais alertam que problemas nos correios dos EUA podem afetar a votação

Cédulas são preparadas para serem enviadas pelo correio, na Junta Eleitoral do condado de Mecklenburg em Charlotte, Carolina do Norte, em 5 de setembro de 2024 (Nell Redmond / Associated Press)

As autoridades eleitorais estaduais e locais de todo os Estados Unidos avisaram na quarta-feira que os problemas com o serviço postal nacional ameaçam privar os eleitores do direito de voto nas próximas eleições presidenciais, e informaram o diretor do Serviço Postal que as deficiências persistentes não foram resolvidas.

ANÚNCIO

Numa carta alarmante, as autoridades afirmaram que, durante o último ano, incluindo a temporada de eleições primárias que terminou recentemente, as cédulas enviadas pelo correio que foram carimbadas a tempo chegaram aos escritórios eleitorais locais dias após o prazo final para serem contadas. Também observaram que o correio eleitoral com o endereço correto estava a ser devolvido como impossível de entregar, um problema que poderia automaticamente classificar os eleitores como inativos sem que fosse culpa deles, podendo gerar caos quando esses eleitores forem votar.

Contato com o serviço inteligente

As autoridades também afirmaram que as repetidas tentativas de entrar em contato com o Serviço Postal (USPS, na sigla em inglês) para resolver os problemas haviam falhado e que a natureza generalizada desses problemas deixava claro que "não se tratavam de erros excepcionais nem de um problema em instalações específicas. Pelo contrário, demonstram uma arraigada falta de compreensão e aplicação das políticas do USPS entre seus funcionários".

A carta, endereçada ao diretor geral dos Correios, Louis DeJoy, foi enviada por dois grupos que representam administradores eleitorais de alto escalão dos 50 estados do país. Eles disseram a DeJoy que "Não vimos melhora ou esforços coordenados para abordar nossas preocupações".

Risco de participação

"Solicitamos que sejam tomadas medidas corretivas imediatas e tangíveis para lidar com os problemas de desempenho contínuos no serviço postal eleitoral do USPS", acrescentaram. "Caso contrário, correr-se-á o risco de limitar a participação dos eleitores e prejudicar a confiança no processo eleitoral".

Os dois grupos, a Associação Nacional de Secretários de Estado e a Associação Nacional de Diretores Eleitorais Estaduais, disseram que as autoridades eleitorais locais “em quase todos os estados” recebem cédulas carimbadas a tempo após o dia da eleição e fora dos três a cinco dias úteis que, de acordo com o USPS, são a norma para o correio de primeira classe.