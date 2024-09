Apostador de Goiânia leva prêmio da Lotofácil sozinho

Uma única aposta feita na cidade de Goiânia vai embolsar o prêmio de R$ 1.299.330,36 pago nesta quinta-feira no sorteio do concurso 3194 da Lotofácil, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados ontem foram:

02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25

Duzentos e trinta e nove apostas acertaram 14 números no sorteio da loteria e cada um deles também foi premiado, com R$ 1.628,45. Entre as apostas que acertaram 13 pontos, foram 9.428, cada um dos apostadores levou R$ 30.

SORTEIO DE HOJE

O sorteio desta sexta-feira promete pagar ao apostador que acertar os 15 números sorteados o prêmio estimado em R$ 1,7 milhão. Para concorrer, basta preencher o volante e registrar sua aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio é realizado a partir das 20h, juntamente com as demais loterias da Caixa, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais no Youtube e Facebook.