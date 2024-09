“Uma emboscada”: Donald Trump e os republicanos culpam os moderadores da ABC pelo debate ruim

O candidato presidencial Donald Trump e seu partido Republicano culparam a ABC News por atrapalhar o debate contra Kamala Harris. A apresentação dos apresentadores David Muir e Linsey Davis tem sido fortemente criticada, até mesmo por diversos meios de comunicação, como o New York Post.

“Armando uma emboscada, como eu imaginava que aconteceria. É evidente no fato de que me corrigiram tudo, mas não a corrigiram”, afirmou Trump à rede de direita Fox News na quarta-feira.

Antes do debate de terça-feira, o ex-presidente alertou a Fox News na quarta-feira passada que Kamala Harris é amiga de um executivo sênior da ABC News e, apesar de já ter aceitado o debate nessa rede de televisão, ele o rotulou como "desonesto". Ele também disse que a democrata "receberia as perguntas com antecedência", embora não tenha apresentado nenhuma evidência disso.

Os comentários explodiram nas redes sociais contra a rede de televisão da Disney e os apresentadores.

"Os moderadores da ABC estão verificando os fatos, incorretamente! - e de uma maneira tão claramente tendenciosa que Trump suportar o embate como está é uma vitória... Este debate tem sido uma farsa total, as perguntas são todos ataques contra Trump, é 3 contra 1. Ultrajante," disse o apresentador conservador X Buck Sexton.

O jornalista Glenn Greenwald expressou: "David Muir está criticando e atacando Trump mais do que Kamala... Kamala pode relaxar porque os 'moderadores' da ABC estão conduzindo o debate por ela".

“Isto tem sido um desastre absoluto para a credibilidade da ABC,” disse o editor-chefe do NewsBusters, Curtis Houck, em sua conta X @CurtisHouck.

“Donald Trump também teve que lutar contra os apresentadores”, diz o New York Post

O New York Post dedicou sua capa à ‘emboscada’ de Kamala Harris com os apresentadores da ABC News, David Muir e Linsey Davis, contra Donald Trump. A mídia intitulou isso com o termo ‘Kambush’, uma palavra composta entre Kamala e ‘emboscada’.

“EMBOSCADA! Donald Trump não estava apenas debatendo com Kamala Harris ontem à noite, ele também teve que lutar contra os moderadores da ABC News, David Muir e Linsey Davis, que nunca fizeram verificação de fatos, mas o interromperam repetidamente e fizeram perguntas mais difíceis. Trump ficou abalado quando Harris e os apresentadores da ABC conspiraram contra ele durante o debate,” afirmou o meio de comunicação americano mencionado, tomando posição sobre o debate entre o republicano e o democrata.