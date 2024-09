SP prorroga fechamento de unidades de conservação e parques por riscos de incêndios; veja a lista

Dados da Defesa Civil, divulgados na manhã desta segunda-feira (12), revelam que 15 cidades registram focos de queimadas ativos em São Paulo. Por conta disso, todo o estado segue em estado de emergência por causa do alto risco de incêndios e o governo prorrogou o fechamento de unidades de conservação e parques (veja a lista dos locais abaixo). A medida vigora até o próximo dia 29 de setembro.

A Fundação Florestal, ligada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), anunciou, no começo deste mês, o fechamento emergencial de 80 unidades de conservação e parques localizados na Região Metropolitana e interior do estado. A previsão era que a reabertura ocorresse nesta quinta-feira (12), mas, como o risco de queimadas permanece, o prazo foi estendido.

O órgão destacou que as queimadas colocam em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação. Dessa forma, as equipes ficarão focadas em ações de prevenção, no monitoramento territorial e no combate aos incêndios, além de prestar apoio às comunidades vizinhas.

Veja a relação das unidades de conservação que estão fechadas: