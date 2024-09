Risco de incêndios leva a fechamento de 80 parques e florestas em São Paulo; confira a lista dos locais

A Fundação Florestal, ligada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), anunciou o fechamento emergencial de 80 unidades de conservação e parques localizados na Região Metropolitana e interior do estado de São Paulo (veja a lista abaixo). A medida, que segue em vigor até o dia 12 de setembro, ocorre em função do alto risco de incêndios florestais.

O órgão destacou que as queimadas colocam em perigo tanto os visitantes quanto as áreas de preservação. Dessa forma, as equipes ficarão focadas em ações de prevenção, no monitoramento territorial e no combate aos incêndios, além de prestar apoio às comunidades vizinhas.

“Neste momento, as unidades de conservação estão 100% focadas nas ações preventivas de monitoramento e de resposta rápida, caso haja algum foco de incêndio. Também estamos incrementando nossos contratos, especialmente o de bombeiros civis, além de direcionar equipes do litoral e do Vale do Ribeira para somar esforços durante esse período mais critico”, afirmou o diretor executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Levkovicz.

“É imprescindível neste período crítico com o objetivo de minimizar os impactos dos incêndios florestais e concentrar os recursos e esforços para garantir a preservação dos ecossistemas e a segurança de todos os envolvidos”, ressaltou o diretor.

Nos últimos dias os incêndios, sendo na maioria criminosos, têm causado transtornos e muitos prejuízos em São Paulo. Até agora, 11 homens já foram presos por atear fogo em matas. As polícias Civil e Federal instauraram inquéritos sobre os crimes ambientais.

No sábado (31), cinco cidades do interior paulista tinham focos de incêndio ativos, segundo a Defesa Civil. Equipes trabalharam para conter a situação em Morro Agudo e Pedregulho, ambos na região de Franca; em Altinópolis e Franca, na área de Ribeirão Preto; e em Fernandópolis, na região de São José do Rio Preto.

Veja a relação das unidades de conservação que estão fechadas: