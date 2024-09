São Paulo amanhece quente e seco; máxima para o dia é de 34º C

O paulistano deve enfrentar nesta quinta-feira mais um dia quente e extremamente seco, com máxima prevista de até 34º C no período da tarde, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergência da Prefeitura de São Paulo.

O dia deve registrar também baixo índice de umidade relativa do ar, que deve variar entre 19% e 70% durante o dia, podendo bater o recorde de queda do ano, que é de 19,4%, registrado no último dia 4.

FRENTE FRIA

Uma frente fria já chegou no sul do país já está trazendo chuva para a região e deve se deslocar para o sudeste até o final de semana aumentando a umidade na região. Entretanto, segundo os meteorologistas, a nova frente não tem força para quebrar o bloqueio atmosférico que favorece as altas temperaturas no centro-sul do país, mas deve amenizar a onda de calor no sul, leste de São Paulo, Rio de Janeiro e sul do mato Grosso do Sul.

QUALIDADE DO AR

A qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo foi considerada “muito ruim” na manha desta quarta-feira devido à concentração de partículas finas, de acordo com a Cetesb.

A persistência da massa de ar seco sobre a região impede a dispersão dos poluentes e a falta de chuva e de vento contribui para essa concentração, agravando ainda mais a situação.

DE acordo com os especialistas, as condições meteorológicas atuais e a alta concentração de poluentes aumentam os riscos de doenças respiratórias para os grupos mais vulneráveis.