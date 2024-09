Qual dos candidatos à Prefeitura de São Paulo tem a maior rejeição?

A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira mostrou que ainda predomina na cidade de São Paulo o triplo empate técnico, com Ricardo Nunes (MDB) com 24%, Pablo Marçal (PRTB) com 23% e Guilherme Boulos (Psol) com 22%, com uma margem de erro de 3 pontos para cima ou para baixo.

Mas um dado novo que a pesquisa trouxe é que nenhum dos três primeiros colocados lidera o ranking de rejeições na Capital, como era de se esperar dos candidatos que têm mais visibilidade na mídia.

A Quaest aponta que o candidato com maior rejeição entre os paulistanos é José Luiz Datena (PSDB), com 60%, muito à frente do segundo colocado, Boulos, com 48%. Depois vem Marçal, com 41% e Ricardo Nunes, com apenas 34%.

Nem mesmo Tabata Amaral (PSB), que disputa com Datena o quarto lugar nas intenções de voto, chega perto da resistência do eleitorado contra o candidato tucano. A candidata marca 32% de rejeição na Capital, número abaixo do atual prefeito de São Paulo.

TRIPLO EMPATE TÉCNICO

Praticamente todas as pesquisas divulgadas nas últimas semanas mostram o triplo empate técnico na preferência do eleitorado de São Paulo, elas apenas divergem sobre a posição de cada um. Na pesquisa da Quest, Nunes lidera e Boulos é o terceiro, mas na pesquisa apresentada nesta quarta pela Atlas Intel o candidato do Psol é o primeiro na preferência do eleitorado, com Nunes em terceiro lugar. Pablo Marçal aparece entre a segunda e terceira colocação em todos os levantamentos feitos na Capital.