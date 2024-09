Fundação Getúlio Vargas abre inscrições para vestibular em São Paulo

A Fundação Getúlio Vargas está com inscrições abertas até 11 de outubro para os interessados em participarem do processo seletivo para o primeiro semestre de 2025.

As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site da escola (www.vestibular.fgv.br).

Ao todo serão oferecidos para o ano que vem 1.449 vagas nas escolas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Em São Paulo, os cursos oferecidos pela FGV são Administração de Empresas, Administração Pública, Direito, Direto & Administração de Empresas, Direito & Administração Pública, Economia e Relações Internacionais. A lista completa de cursos nos outros estados pode ser consultada diretamente no site.

O valor da inscrição para o vestibular é de R$ 180 pra todas as modalidades e de R$ 60 para ingressos via ENEM, com exceção das escolas Direito SP e EESP. Nesses dois casos, o valor de inscrição é o mesmo das demais modalidades – R$ 180,00. Estudantes que tenham concluído o ensino médio em escolas da rede pública podem solicitar a isenção da taxa de inscrição. Em caso de estudantes da rede privada, ele poderá usufruir da isenção desde que tenha usufruído de bolsa de estudos de 100% durante todo o curso por condição econômica.

Além do processo seletivo, é possível concorrer a uma vaga via ENEM, exames internacionais, Olimpíadas do Conhecimento (somente para os cursos de Ciências Econômicas da FGV EESP e Administração e Administração Pública da FGV EPPG) e vestibular por Demanda Social e Diversidade (DSD) (para os cursos de Administração e Administração Pública da FGV EPPG; Direito da FGV Direito SP; e Administração e Administração Pública da FGV EAESP).

O vestibular da FGV será realizado nos dias 14 e 15 de novembro. Mais informações em www.vestibular.fgv.br.