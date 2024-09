Taylor Swift anuncia apoio a Kamala Harris: “Ela é uma líder talentosa com uma mão firme”

Há algumas semanas, Donald Trump e a candidatura presidencial republicana sugeriram, com base em uma imagem criada por inteligência artificial, que tinham o apoio da cantora Taylor Swift. No entanto, agora a estratégia deu errado para eles, pois a artista mais popular nos Estados Unidos no momento decidiu apoiar a chapa democrata de Kamala Harris e Tim Walz.

O endosso de Swift foi publicado na terça-feira (10) à noite, minutos após o primeiro debate presidencial entre Kamala Harris e Donald Trump, na Filadélfia, e transmitido pela ABC.

No Instagram, a cantora começou dizendo: “assim como muitos de vocês, eu assisti ao debate esta noite. Se você ainda não fez, agora é um ótimo momento para pesquisar sobre os problemas em questão e as posições que esses candidatos têm sobre os tópicos que mais importam para você.”

Taylor Swift lembrou o uso que a campanha republicana fez de uma imagem falsa: “Recentemente, fui informada de que uma inteligência artificial de ‘mim’ endossando falsamente a candidatura presidencial de Donald Trump foi postada em seu site. Isso realmente trouxe à tona meus medos em relação à inteligência artificial e aos perigos da disseminação de desinformação. Isso me levou à conclusão de que preciso ser muito transparente sobre meus planos reais para esta eleição como eleitora. A maneira mais simples de combater a desinformação é com a verdade.”

A popular cantora dissipou quaisquer dúvidas e disse: "Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz nas Eleições Presidenciais de 2024. Estou votando em @kamalaharris porque ela luta pelos direitos e causas que acredito precisarem de uma guerreira para defendê-los. Acho que ela é uma líder talentosa e firme e acredito que podemos alcançar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos."

Taylor Swift também disse que "Fiquei tão animada e impressionada com a escolha de sua companheira de chapa, Tim Walz, que tem defendido os direitos LGBTQ+, FIV e o direito de uma mulher ao próprio corpo há décadas."

Além de lembrar que "para votar, você deve estar registrado" e dizer que "Acho muito mais fácil votar antecipadamente," Swift acompanhou sua postagem com uma foto com um gato e assinou como "a Dama dos Gatos Sem Filhos." Isso foi uma clara referência aos comentários misóginos feitos pelo candidato a vice-presidente republicano J.D. Vance, que usou essa frase de forma pejorativa para se referir a mulheres sem filhos, como Kamala Harris.

Diferença com os amigos do seu namorado?

No último ano, Taylor Swift tem mantido um relacionamento romântico com Travis Kelce, um jogador do Kansas City Chiefs na NFL, e graças a isso, ela formou uma grande amizade com Patrick Mahomes, o quarterback do time de futebol americano, e sua esposa Brittany.

No entanto, há alguns dias houve relatos de uma suposta ruptura devido ao apoio de Brittany Mahomes a Donald Trump.

De qualquer forma, Swift e Mahomes ignoraram quaisquer problemas e estavam juntos, até se abraçaram, durante a final do US Open no último domingo em Nova York.