Saiba quem é o brasileiro que foi preso após participar de orgia em boate, nos Estados Unidos

O criador de conteúdo adulto e stripper Diego Barros, natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, foi preso após participar de uma orgia em uma boate no Texas, nos Estados Unidos. A festa ocorreu em agosto passado e o brasileiro era procurado pelas autoridades, mas se entregou no último dia 5. Ele foi indiciado pelos crimes de atentado ao pudor e prostituição.

ANÚNCIO

De acordo com o site “Valley Central”, o brasileiro fez uma performance de sexo grupal na pista de dança de uma casa noturna na cidade de McAllen. Além dele, outros três homens foram detidos pela polícia sob acusações de atentado ao pudor, prostituição e adulteração de provas: Dionicio Luna Aguirre, Mark Anthony Watts e Alvaro Costilla.

Além dos indiciamentos, a Justiça norte-americana estipulou pagamento de fiança no valor de US$ 4 mil (cerca de R$ 22,5 mil) para que o brasileiro responda ao caso em liberdade. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dele para saber se o valor será pago.

Quem é Diego Barros?

O brasileiro faz sucesso com sua conta na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Além da produção dos conteúdos de sexo, divulgadas também nas redes sociais, ela se apresenta como stripper em boates em casas noturnas de diversos lugares do mundo.

Em entrevista ao site UOL, em 2021, ele revelou que já ficou milionário com a divulgação dos seus conteúdos adultos. “Tinha a meta de conseguir o milhão, mas veio muito antes do que pensava. Já mato a vontade de todo mundo fazendo vídeos solo”, relatou Barros.