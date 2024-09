“Para se entender a Deolane, tem que entender o PCC”, aponta suposto ex-integrante da facção

A influenciadora digital, empresária e advogada Deolane Bezerra, investigada por suposto envolvimento com o crime de lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais, voltou a ser presa na tarde da última segunda-feira, dia 9 de setembro. No entanto após a nova prisão, determinada diante do não cumprimento de medidas cautelares relacionadas com a prisão domiciliar, informações de supostas ligações entre a empresária e integrantes e ex-integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) começaram a surgir na mídia.

Em reportagem publicada pelo UOL, é apontado o fato de que Everton de Sousa, conhecido como Gordão, relatou pagar R$5.000 de aluguel em um apartamento localizado na Rua Anália Franco, no Tatuapé. O imóvel em questão era de propriedade de Deolane Bezerra. Everton, por sua vez, foi preso em outubro de 2021 por suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC.

Segundo os policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), a equipe que cumpriu os mandados de prisão temporária e busca e apreensão no apartamento em questão foi acompanhada de perto por Deolane e uma de suas irmãs, que também é advogada.

Além da declaração de Everton, sua esposa, que foi presa na mesma operação, afirmou que o marido alugou o apartamento diretamente com Deolane Bezerra, em contrato verbal por ser amigo dela. Os dois ficaram presos por pouco tempo após a operação inicial, mas Everton segue sob investigação pelo crime de lavagem de dinheiro.

Lavagem de dinheiro e conexão com as lideranças

Atualmente o Deic investiga se Everton atua com a lavagem de dinheiro para Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, o Marcolinha, irmão de Marcola, apontado como sendo o líder do PCC. Os dois estão atualmente no presídio federal de Brasília.

Segundo as informações da reportagem do UOL, Everton era casado com Isabel Cristina Alves Gomes, sobrinha de Francisca Alves da Silva, a Preta, companheira de Marcolinha que foi presa em abril de 2024 por suspeita de envolvimento com jogos de azar e tráfico de drogas no Ceará. Em tais investigações foram citadas transações bancárias entre Preta e Deolane, e Preta e Everton. Apesar disso, Deolane não é investigada em nenhuma das ações citadas, seja a movida no Ceará ou a movida em São Paulo.

“Para entender a Deolane, tem que entender o PCC”

Uma outra suposta conexão entre Deolane Bezerra e o PCC foi apontada por um ex-integrante da facção conhecido como Frank. As declarações feitas por ele foram publicadas pelo portal Metrópoles.

Segundo Frank, Deolane teria conhecido o ex-marido, MC Kevin, em uma festa dada por Preta, esposa de Marcolinha. “A Deolane ficou famosa com o MC Kevin. Conheceu o Kevin na festa da Preta, que está presa. Para se entender a Deolane tem que entender o PCC”.

O homem então explica que o PCC tinha um setor dentro da organização que era focado na comercialização de “rifas” que foi substituído pelo investimento em influenciadores para atuar na divulgação de “rifa, sorteio e tigrinho”. Ele ainda afirma que não conseguiram relacionar Deolane como sendo uma integrante da organização, mas diz ter provas de que ela atua com a facção.

“Então sobre a Deolane, nunca vão conseguir colocar ela como integrante do PCC ou como a mulher do PCC. Não, ela é só a cara que faz a lavagem da grana, isso daí é nítido e provado, eu tenho como provar”, afirma Frank.

A declaração completa do homem foi publicada no YouTube, pelo canal Felipeh Campos Oficial.

