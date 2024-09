Lotomania paga o maior prêmio da noite: R$ 14 milhões; confira

Quem acertar as 20 dezenas da Lotomania no sorteio desta quarta-feira (11) pode levar para casa o maior prêmio da noite entre as loterias sorteadas, de R$ 14 milhões.

Veja os 20 números da Lotomania:

00, 02, 10, 22, 24, 32, 40, 43, 48, 63, 67, 71, 75, 78, 79, 80, 84, 88, 89, 95

SORTEIO DE SEXTA-FEIRA

O último sorteio da Lotomania foi na sexta-feira passada, véspera do feriado de 7 de setembro, e não houve ganhadores na primeira faixa de premiação.

Na faixa dos 19 acertos oito apostas foram premiadas com R$ 41.352,90 e na faixa dos 18 acertos foram 66 apostas que levaram para casa, cada uma, R$ 3.132,80.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.