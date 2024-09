Homem condenado a 18 anos de prisão matou o pai idoso com 10 facadas

Preso em flagrante pelo assassinato do pai, Roberto Vieira da Silva atingiu o idoso com 10 facadas pelo corpo. A prisão do suspeito, de 47 anos, aconteceu nesta terça-feira (11), sob pena de reclusão em regime fechado de 18 anos, um mês e 21 dias, segundo o portal g1. O crime aconteceu em Lajedo Grande, em Nova Russas, no interior do Ceará.

O suspeito teria ameaçado matar o pai com uma faca enquanto discutiam em 28 de agosto de 2023, cerca de 19h30, conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE). Não era a primeira vez que o filho entrava em conflito com o pai por conta de bebida alcoólica.

De acordo com o g1, o irmão do suspeito escondeu a arma no telhado quando ouviu as ameaças ao pai e se direcionou ao banheiro. Após alguns minutos, ouviu gritos, foi com a esposa em socorro do idoso e desarmou o réu.

O idoso, identificado como Francisco Vieira do Nascimento, de 77 anos, foi golpeado com dez facadas no pescoço, tórax, braços, mão e cabeça. Apesar de ter sido socorrido por um dos filhos e levado a um hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O suspeito do crime e também filho da vítima, Roberto, foi preso em flagrante e condenado por homicídio doloso duplamente qualificado. O Tribunal do Júri aceitou a acusação, realizada pelo promotor de Justiça João Batista Fontenele Neto, titular da Promotoria de Justiça de Nova Russas.

