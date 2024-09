18 pessoas são detidas após confusão com “armas de gel” na zona sul de São Paulo

Ao menos uma pessoa ficou ferida na região dos olhos após uma grande confusão causada por um grupo portando armas de brinquedo que disparam bolas de gel. De acordo com o G1, ao menos seis adolescentes faziam parte do grupo que foi apreendido na última terça-feira, dia 10 de setembro, no Jardim São Luiz, zona sul de SP.

Informações da Secretaria de Segurança Pública revelaram que a Polícia Militar foi acionada para dispersar uma briga. No momento da chegada dos militares, diversas pessoas que portavam as “pistolas de bola de gel” tentaram fugir, mas foram detidas.

Ao que tudo indica, o grupo realizava uma série de disparos contra um estabelecimento comercial no qual estava um homem que acabou atingido na região dos olhos. Ele foi encaminhado para atendimento médico, mas não teve seu estado de saúde divulgado pela reportagem.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia, incluindo os menores de idade que precisaram do acompanhamento dos responsáveis.

“Brincadeira”

Em declaração à polícia, os envolvidos contaram que estavam “brincando com as pistolas de gel” quando dois jovens se envolveram em uma discussão, o que os fez reagir dando início à briga. Como as versões apresentadas foram conflitantes, a polícia agora aguarda as imagens da câmera de segurança para entender o caso.

Os adolescentes e demais envolvidos foram liberados pela polícia enquanto ao menos dez armas de brinquedo foram apreendidas pelos militares. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal e ameaça.

Vale lembrar que outros casos de confusões envolvendo “armas de bolas de gel” foram registrados anteriormente, visto que a semelhança do “brinquedo” com armas reais pode causar acidentes e assustar a população.

Em nota, divulgada pela SSP, é reforçado o fato de que o brinquedo em questão pode causar situações séries, visto que algumas pessoas podem acreditar se tratar de um arrastão ou até mesmo de uma arma de fogo.