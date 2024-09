Sistema prevê e antecipa alertas para o risco de ressacas e desastres naturais na costa de SP

As praias do litoral de SP estão sendo constantemente monitoradas.

Informações da Agência SP revelaram que um sistema inédito de alarme contra desastres naturais foi implementado em todo o litoral de São Paulo e já entrou em operação. O sistema monitora de forma preventiva a região costeira do estado, avisando com até quatro dias de antecedência sobre a ocorrência de ressacas e inundações costeiras.

ANÚNCIO

A tecnologia implementada nas praias o litoral paulista tem como objetivo auxiliar os moradores e trabalhadores da região. Por meio de alertas emitidos aos municípios e às Defesas Civis, ele permite que medidas de prevenção sejam tomadas para evitar danos causados pelos desastres naturais.

De acordo com as informações, o sistema foi desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). A tecnologia atual identificando situações conhecidas por antecederem os fenômenos climáticos registrados nas regiões, como ressacas, erosão costeira intensa, inundação de praias e dunas, enchentes e alagamentos. Ele também é capaz de identificar casos mais graves, conhecidos como fenômenos conjugados, que podem causar eventos extremos.

Conheça o Saric

O novo sistema recebeu o nome de Sistema de Alerta de Ressacas e Inundações Costeiras para o Litoral de São Paulo, sendo conhecido como Saric. Ele é composto por uma plataforma inédita no Brasil que permite antecipar situações críticas em até 4 dias, dando tempo às autoridades para realizarem medidas de emergência.

Todas as praias paulistas são monitoradas pelo Saric, que também possui uma plataforma aberta ao público com a capacidade de receber dados meteorológicos e oceanográficos. Desta forma, cada situação é analisada de forma integrada e o sistema realiza um cálculo de risco com 4 dias de antecipação, classificando o estado de cada praia em três categorias: “Observação”, “Atenção” e “Alerta”.

O sistema ainda conta com mapas que permitem a visibilidade de cada praia da costa e que também conta com mapas de risco de erosão costeira. Com estes dados é possível prever inundações em setores de praia com risco alto e muito alto de erosão costeira crônica, que são as primeiras praias a serem atingidas pela força do mar nos eventos meteorológicos e oceanográficos.