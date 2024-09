Saiba como os candidatos presidenciais estão se preparando para o primeiro debate desta semana

A poucas horas do tão aguardado debate presidencial entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, os candidatos estão se preparando para oferecer aos eleitores a melhor oportunidade de definir seu voto, já que, de acordo com pesquisas, Harris está à frente de Trump ou estão quase empatados.

Regras para o debate presidencial

Kamala Harris e sua equipe aceitaram os termos para o debate presidencial que acontecerá nesta terça-feira contra o ex-presidente Donald Trump.

A ABC News anunciou oficialmente as regras na quarta-feira, indicando que ambos os candidatos concordaram com o formato. As regras da ABC, compartilhadas com as campanhas pela primeira vez no mês passado, refletem em grande parte o formato do debate presidencial da CNN em junho entre Trump e o presidente Joe Biden.

Regras do debate:

Os microfones dos candidatos serão silenciados quando o seu oponente estiver falando.

Não haverá público.

Aos candidatos não será permitido ter notas escritas.

Nenhum membro da equipe poderá entrar em contato com eles durante os dois intervalos comerciais.

Os candidatos não podem fazer perguntas uns aos outros.

Donald Trump venceu o lançamento virtual da moeda

A ABC News indicou que Trump ganhou um lançamento de moeda virtual para determinar a localização do púlpito e a ordem das declarações finais durante o debate. Trump escolheu oferecer a última declaração final e Harris escolheu a posição correta do púlpito na tela.

Desvantagens para Harris

Apesar de ambos terem aceitado as regras, a campanha de Harris insistiu que os microfones silenciados resultariam em uma ‘desvantagem’ para a vice-presidente.

"A vice-presidente Harris, uma ex-procuradora, estará fundamentalmente em desvantagem com este formato, que servirá para proteger Donald Trump dos confrontos diretos com a vice-presidente. Suspeitamos que esta seja a principal razão da insistência de sua campanha em silenciar os microfones", dizia a carta da campanha de Harris para a emissora, compartilhada em parte com a CNN.

O debate poderá ser assistido ao vivo na TV, na CNN, Globo News e Disney+.