Ex-candidata republicana critica as declarações misóginas do vice-presidente de Trump

A ex-candidata presidencial republicana Nikki Haley enviou uma mensagem contundente ao senador J.D. Vance, candidato a vice-presidente com Trump. Vance fez um comentário de que as mulheres “não são úteis” quando não têm filhos.

Haley disse em uma entrevista com Margaret Brennan da CBS: “Não é útil falar sobre se as mulheres têm filhos ou não”.

Nikki Haley sentiu-se ofendida com o comentário de Vance.

“Não é útil dizer qualquer uma dessas coisas motivadas pela personalidade ou qualquer outra coisa. Já disse e continuarei dizendo aos republicanos: ‘Chega’”, continuou a ex-rival de Trump.

Caminho para as eleições presidenciais dos Estados Unidos, os comentários de Vance desencadearam uma série de reações negativas.

Os comentários viralizaram quando Vance disse a Tucker Carlson na Fox News, em 2021, que as mulheres sem filhos biológicos "não têm um interesse direto" no futuro dos Estados Unidos, incluindo a vice-presidente Kamala Harris, a quem chamou de "mulheres gatas sem filhos".

Os republicanos não concordam com o pensamento de Vance

O comentário do senador de Ohio não só gerou repúdio entre os democratas, mas também entre os eleitores e políticos republicanos que pedem que ele se concentre em fazer política e não em realizar ataques pessoais.

Haley disse: “Os americanos são inteligentes, não precisam de todo esse barulho para se distrair, só querem saber como você vai ajudá-los.”

As mulheres sem filhos “desorientam” Vance

Por outro lado, em outro trecho da entrevista, Vance fala com o Centro para a Virtude Cristã, um grupo de políticas de Ohio, e explica que os professores sem filhos o "desorientam" e "realmente o perturbam".

“Randi Weingarten, que lidera o sindicato de professores mais poderoso do país, não tem um único filho”, disse Vance. “Se ela quer lavar o cérebro e destruir as mentes das crianças, deveria ter alguns próprios e deixar as nossas em paz. Isso realmente me desorienta. E realmente me perturba”.