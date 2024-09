Blogueirinha vira alvo de processo após piada com Deolane Bezerra

Bloquerinha pode enfrentar a família de Deolane Bezerra na Justiça por causa de uma piada sobre a prisão durante o ‘De Frente’, exibido na noite desta segunda-feira, 9 de setembro, que foi vista como problemática por Dayane, irmã da ex-participante de ‘A Fazenda 14′.

Acontece que a advogada não gostou da forma irônica que a influenciadora perguntou se o convidado, Álvaro, teria visitado Deolane na cadeia. Em seguida, Blogueirinha perguntou se a prisão da famosa era uma injustiça: “O que você acha do que está acontecendo com a Del? Você foi para a porta da delegacia?”, disse ela.

Álvaro, que também é famoso nas redes sociais, ficou desconfortável com a pergunta, mas respondeu: “Acho uma injustiça com a nossa doutora. Eu mandei algumas pessoas da minha família, não podia ir porque, se não, não estaria aqui hoje, mandei representantes”.

Blogueirinha aproveitou e fez um convite para Deolane Bezerra, que está proibida de falar com a mídia desde que deixou a prisão, participar do ‘De Frente’. Ao vivo, a influencer disse que a advogada poderia ir ao estúdio assim que conseguir “sair de casa”.

Sem filtro, a humorista chamou Deolane de criminosa, mas depois disse que era uma brincadeira: “Assim que ela for julgada, quero que venha explicar tudo”, ironizou a famosa da web.

O que Dayanne disse após a polêmica entrevista de Álvaro para Blogueirinha

Ao saber da entrevista, a irmã de Deolane Bezerra criticou o fato dela brincar com situações delicadas e avisou: “”Espero que ela nunca passe por algo assim, brincar com coisa séria? Mais uma para processar”.

Por fim, Dayane aproveitou para informar aos seguidores que sua irmã nunca aceitou os convites para participar do ‘De Frente com a Blogueirinha’.

Deolane abriu bet com capital de R$ 30 milhões, diz TV

Segundo o ‘Fantástico’, da TV Globo, a influenciadora presa durante uma operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro está sendo investigada por abrir uma empresa de apostas, com capital de R$ 30 milhões, para lavar dinheiro.

O programa afirmou que o esquema de lavagem de dinheiro começou a ser investigado em 2022, quando a polícia apreendeu um saco de dinheiro de jogo do bicho em uma banca no Recife, com R$ 180 mil, e um caderno de anotações.